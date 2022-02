Nhân viên ngoại giao Hàn Quốc bất ngờ bị hành hung tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Một nhân viên ngoại giao khoảng 50 tuổi thuộc Phái đoàn thường trực Hàn Quốc lại Liên hợp quốc khoảng 8 giờ tối ngày 9/2 (giờ địa phương) đã bị một người đàn ông không rõ danh tính tấn công khi đang chờ taxi gần khu phố người Hàn ở quận Manhattan, thành phố New York (Mỹ). Người đàn ông đột ngột xuất hiện và hành hung nhân viên ngoại giao, sau đó bỏ chạy, đến nay vẫn chưa bị bắt. Được biết, nạn nhân đã được điều trị tại bệnh viện, sau đó về nhà để an dưỡng.Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại New York ngày 10/2 cho biết Sở Cảnh sát New York đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc. Phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại Liên hợp quốc đã liên hệ với Phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan phụ trách các vấn đề quốc tế tại thành phố New York, đề nghị hợp tác, lưu ý để ngăn chặn trường hợp tương tự tái diễn.Cảnh sát New York vẫn chưa phân loại vụ việc là hành vi phạm tội, thù ghét người châu Á, và cho biết sẽ đưa ra kết luận sau khi bắt được thủ phạm. Theo cảnh sát, loại hình tội phạm này ở New York đã tăng từ 28 vụ vào năm 2020 lên 131 vụ vào năm 2020.