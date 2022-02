Số ca nhiễm COVID-19 mới trên ngưỡng 50.000 ca hai ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 11/2, Hàn Quốc ghi nhận 53.926 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 196 ca so với một ngày trước, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 50.000 ca. Trong đó có 53.797 ca phát sinh trong cộng đồng và 129 ca ngoại nhập.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh 17.925 ca, thủ đô Seoul 11,528 ca, thành phố Incheon 3.740 ca; ba địa phương này chiếm 61,7% tổng số ca nhiễm mới trên cả nước.Số ca bệnh nặng giảm 11 ca còn 217 ca. Số bệnh nhân nhập viện điều trị là 2.021 ca, tăng 628 ca so với một ngày trước đó. Thêm 49 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,57%.Tính đến 5 giờ chiều ngày 10/2, 489 giường bệnh đang được sử dụng trên tổng số 2.563 giường bệnh hiện có, chiếm 19%. Tính đến 0 giờ ngày 11/2, số bệnh nhân điều trị tại nhà là 177.014 người. Tỷ lệ tiêm mũi ba vắc-xin COVID-19 đạt 56,4% dân số.