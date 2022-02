Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khai quật được ở tỉnh Gangwon từ năm 2010

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/2 công bố đã xác định được danh tính một bộ hài cốt khai quật được tại huyện Yanggu, tỉnh Gangwon năm 2010 là của hạ sĩ Lee Woo-seo.Cố hạ sĩ Lee sinh năm 1924 tại thành phố Seosan, tỉnh Nam Chungcheong. Ông nhập ngũ vào tháng 5/1951, thuộc Tiểu đoàn 8 Sư đoàn 7 Lục quân, chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Bộ Quốc phòng phỏng đoán ông đã hy sinh trong trận đánh núi Baekseok (Bạch Thạch), mặt trận phía Đông, diễn ra từ tháng 1/8 đến 1/10 năm 1951.Gia đình ông hoàn toàn không hề hay biết về việc ông đã nhập ngũ, mà nghĩ rằng ông bị mất tích, hoặc có thể đã bị thực dân Nhật bắt đi lao động khổ sai. Do vậy, gia quyến đã rất bất ngờ khi hay tin ông tử trận trong chiến tranh, cảm ơn các cơ quan Chính phủ đã tìm được hài cốt và giúp xác định được danh tính của ông.Cho tới nay đã xác định được danh tính của hài cốt 16 liệt sĩ hy sinh tại khu vực núi Baekseok, nhiều nhất trong số các khu vực chiến đấu.Bộ Quốc phòng cho biết hiện vẫn còn hơn 10.000 hài cốt chưa thể xác định danh tính do không có mẫu gen đối chiếu của gia quyến. Do vậy, việc thu thập mẫu gen của gia quyến là điều vô cùng cấp thiết. Người dân nếu có thông tin liên quan về hài cốt liệt sĩ hoặc cung cấp mẫu gen thì gọi điện tới tổng đài của Cơ quan tìm kiếm và giám định hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng (1577-5625).