Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận phương án đối phó với động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ngày 10/2 (giờ địa phương), Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật đã nhóm họp trực tiếp tại Honolulu, Hawaii, thảo luận về phương án đối phó sau một loạt động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên từ đầu năm.Trả lời phỏng vấn của báo giới trước khi vào phòng họp, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk nhấn mạnh tình hình bán đảo Hàn Quốc đang hết sức nghiêm trọng. Từ cuối năm ngoái và đầu năm nay, Bắc Triều Tiên đang phát đi các tín hiệu đáng lo ngại, bằng cả lời nói và hành động. Lần này, ông sẽ tập trung thảo luận với quan chức Mỹ và Nhật Bản về phương án can thiệp vào miền Bắc trong thời điểm hiện tại.Cuộc họp tại Hawaii được diễn ra trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật. Do đó, quan chức ba bên dự kiến sẽ trao đổi trước về các nghị sự cho Hội nghị Ngoại trưởng.Trong khi đó, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Sung Kim và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro đã không trả lời câu hỏi của báo giới mà đi ngay vào phòng họp.Trước thềm cuộc họp ba bên đã diễn ra hội nghị Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ.Vào ngày 12/2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong sẽ nhóm họp tại Honolulu cùng với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, thảo luận phương án phối hợp chung với tình hình căng thẳng dâng cao sau các động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên.Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Ngoại trưởng ba nước kể từ sau lần gặp mặt tại New York (Mỹ) nhân khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9 năm ngoái.