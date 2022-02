Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật kêu gọi Bắc Triều Tiên đối thoại

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 12/2 (giờ địa phương) đã có buổi hội đàm ba bên với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và Nhật Bản Hayashi Yoshimasa tại thành phố Honolulu (bang Hawaii, Mỹ), thảo luận về các vấn đề nổi cộm trên bán đảo Hàn Quốc như một loạt vụ phóng tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên từ đầu năm.Trong tuyên bố chung sau hội nghị, Ngoại trưởng ba nước lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hành động gây bất ổn khu vực của miền Bắc.Ông Antony Blinken phát biểu Bắc Triều Tiên rõ ràng đang có động thái khiêu khích. Washington lên án các vụ phóng tên lửa gần đây của miền Bắc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Các Bộ trưởng nhấn mạnh ba nước không có ý đồ thù địch với miền Bắc, luôn sẵn sàng mở cánh cửa đối thoại vô điều kiện. Quan chức ba nước đồng thời tái khẳng định chính sách tiếp cận vấn đề miền Bắc thông qua nỗ lực ngoại giao, trên cơ sở tăng cường hợp tác an ninh giữa Seoul, Washington và Tokyo.Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh ngoại giao và đối thoại với miền Bắc hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết. Ba nước đã thảo luận về các phương án thiết thực khác nhau nhằm thúc đẩy can thiệp với Bình Nhưỡng.Ngoại trưởng ba nước cũng nhất trí cần ứng phó chung trước các vấn đề quốc tế hiện nay, như kiềm chế hành vi làm gia tăng căng thẳng của Nga đối với Ukraine.Mặt khác, bên lề cuộc họp ba bên, Ngoại trưởng Chung Eui-yong đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa. Quan chức hai nước chỉ trình bày lập trường của mỗi bên, không đạt được thỏa thuận nào về các vấn đề nổi cộm song phương như vấn đề nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, hay việc Tokyo đề cử mỏ Sado, nơi từng cưỡng ép lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay), trở thành di sản văn hóa thế giới.