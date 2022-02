Hàn Quốc ban lệnh cấm du lịch trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/2 vừa qua đã ban cảnh báo du lịch mức 4 (cấm du lịch) với toàn bộ lãnh thổ Ukraine do lo ngại khả năng Nga xâm lược nước này. Cảnh báo này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 13/2 giờ Hàn Quốc, tức 5 giờ chiều ngày 12/2 giờ Ukraine.Bộ Ngoại giao cho biết tính đến sáng ngày 14/2, có khoảng 281 công dân Hàn Quốc còn lưu trú tại Ukraine, giảm 25 người so với tối ngày 13/2. Sẽ có thêm khoảng 100 công dân về nước trong hai ngày tới.Cảnh báo du lịch mức 4 (cấm du lịch) là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo du lịch của Chính phủ Hàn Quốc. Khác với mức 1 đến mức 3 chỉ mang tính chất khuyến nghị, cảnh báo du lịch mức 4 là biện pháp có tính cưỡng chế pháp lý, nếu không tuân thủ sẽ có thể bị xử phạt theo Luật Hộ chiếu.Nhóm chuyên trách ứng phó khẩn cấp vấn đề Ukraine do Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-moon đứng đầu đang đẩy nhanh kế hoạch hỗ trợ công dân Hàn Quốc xuất cảnh khỏi Ukraine ngay lập tức.Cùng ngày, Nhóm chuyên trách ứng phó khẩn cấp vấn đề Ukraine đã mở cuộc họp thứ hai, rà soát toàn bộ đối sách như hỗ trợ công dân về nước, bảo hộ hoạt động doanh nghiệp, phân tích tình hình tại Ukraine và xu hướng quốc tế, như cuộc điện đàm lãnh đạo Mỹ-Nga ngày 12/2.