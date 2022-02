Dự kiến tiêm vắc-xin COVID-19 mũi thứ 4 cho người nguy cơ rủi ro cao từ cuối tháng 2

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 14/2, Hàn Quốc ghi nhận 54.619 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 54.513 ca phát sinh trong cộng đồng và 106 ca nhập ngoại. Số ca nhiễm mới giảm 1.812 ca so với một ngày trước đó do số mẫu xét nghiệm cuối tuần giảm, và đã duy trì ở ngưỡng 50.000 ca 5 ngày liên tiếp.Số ca bệnh nặng là 306 ca, tăng 18 ca so với một ngày trước, quay trở lại mốc trên 300 ca sau 17 ngày. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng là 25,7%, tăng 3,5% so với một ngày trước.Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài có thể sẽ gia tăng sức ép lên hệ thống y tế. Do đó, Chính phủ có kế hoạch tiêm vắc-xin mũi thứ 4 cho đối tượng là bệnh nhân và nhân viên làm việc trong bệnh viện, cơ sở điều dưỡng từ cuối tháng này.Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 14/2, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết do tỷ lệ ca nhiễm ở người trên 60 tuổi liên tục tăng từ 8% lên 11,7% trong ba tuần trở lại đây, Chính phủ có kế hoạch tiêm mũi thứ 4 cho các đối tượng nói trên bắt đầu từ cuối tháng 2.Tính đến 0 giờ cùng ngày, số ca mắc điều trị tại nhà là 232.086 ca, tăng 17.217 ca. Thêm 21 ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong là 7.102 ca, tỷ lệ tử vong 0,51%. Tỷ lệ tiêm mũi ba vắc-xin COVID-19 chiếm 57,3% dân số.