Tiêu thụ văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài năm 2021 tăng 5,9%

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc và Quỹ giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) ngày 14/2 công bố kết quả khảo sát trực tuyến tiến hành từ ngày 5/11 tới 8/12 năm ngoái với 8.500 người từng trải nghiệm nội dung văn hóa Hàn Quốc đến từ 18 quốc gia.Kết quả khảo sát cho thấy 10 lĩnh vực nội dung văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) chiếm trung bình 27,4% tổng tiêu thụ các nội dung văn hóa trong năm 2021 của những người được hỏi, tăng 5,9% so với một năm trước.Cụ thể, tiêu thụ ở lĩnh vực làm đẹp (K-Beauty) chiếm tỷ lệ 31,7%, tiếp theo là phim truyền hình 31% và thời trang 29,2%. Tiêu thụ nội dung Hallyu đạt mức tăng từ 1-5% so với năm trước ở phần lớn các lĩnh vực, như truyện tranh mạng (webtoon) tăng 5,4%, ẩm thực tăng 5,2%, thời trang tăng 4,4%.53,5% người được hỏi trả lời đã xem phim truyền hình Hàn Quốc nhiều hơn so với trước khi bùng phát dịch COVID-19. Tỷ lệ câu trả lời này ở lĩnh vực phim điện ảnh Hàn Quốc là 51,8%, chương trình giải trí là 51,5%.Ca sĩ và diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất là Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và nam diễn viên Lee Min-ho. Bộ phim truyền hình và điện ảnh được yêu thích nhất là Trò chơi con mực (Squid Game) và Ký sinh trùng (Parasite).Làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu cũng tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. 40% người được hỏi cho biết sẵn sàng mua sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc dù không biết đến thương hiệu, tăng 7,4% so với một năm trước.Kết quả khảo sát được đăng tải trên trang chủ của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (www.mcst.go.kr) và Quỹ giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) (www.kofice.or.kr).