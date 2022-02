Ông Ahn Cheol-soo đề nghị hợp nhất tranh cử Tổng thống với ông Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Sau nhiều lần bác bỏ về khả năng hợp nhất tranh cử, ứng cử viên Tổng thống Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân ngày 13/2 đã chính thức đề xuất hợp nhất tranh cử với ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh quốc dân.Ông Ahn giải thích đề xuất hợp nhất tranh cử là nhằm tiến vào con đường đoàn kết toàn dân, thay đổi chính quyền, vì một chính quyền mới tốt đẹp hơn.Ngoài ra, ông Ahn chỉ ra rằng dù ứng cử viên đảng đối lập Sức mạnh quốc dân trở thành Tổng thống, thì có thể sẽ là một "Tổng thống thực vật", do đảng Dân chủ đồng hành giữ sức ảnh hưởng rất lớn. Do vậy, phe đối lập cần phải tạo ra một chiến thắng áp đảo.Ông Yoon đề xuất phương thức hợp nhất tương tự như đợt bầu cử địa phương bổ sung năm ngoái, khi bầu vị trí Thị trưởng Seoul.Khi đó, hai ứng cử viên Oh Se-hoon và Ahn Cheol-soo đã tiến hành hợp nhất theo hình thức tổ chức thăm dò ý kiến thông qua hai cơ quan khác nhau, đặt câu hỏi về năng lực cạnh tranh và mức độ phù hợp của ứng cử viên, phản ánh 50% mỗi kết quả. Cuộc thăm dò khi đó được bao gồm cả cử tri ủng hộ đảng cầm quyền.Sau khi nhận đề xuất trên, ông Yoon Suk-yeol câu trả lời khá "vòng vo", chỉ cho biết sẽ cân nhắc về phương thức thăm dò ý kiến, nhưng bản thân ông cảm thấy khá "đáng tiếc".Đảng Sức mạnh quốc dân thì bày tỏ lo ngại việc tiến hành thăm dò ý kiến bao gồm cả cử tri ủng hộ đảng cầm quyền có thể khiến cử tri "lựa chọn ngược", tức bỏ phiếu cho ứng cử viên yếu hơn, gây chia rẽ phe đối lập. Tuy nhiên, hai đảng cho biết sẽ sớm tiến hành thảo luận về việc hợp nhất tranh cử.Về phần mình, ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành thì nhấn mạnh dân sinh là vấn đề quan trọng, giờ là lúc phải tập trung vào người dân, hướng tới tương lai.Ứng cử viên Sim Sang-jung của đảng Công lý thì lấy làm tiếc và thất vọng về quyết định của ông Ahn Cheol-soo, nhấn mạnh sự thay thế chính quyền giữa hai đảng lớn trên thực tế chỉ là sự chuyển giao giữa hai nhóm lợi ích.