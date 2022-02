Tổng thống Moon Jae-in chỉ đạo sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất tại Ukraine

Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại tại Phủ Tổng thống vào ngày 14/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh Chính phủ cần xây dựng biện pháp đối phó khẩn cấp với tình hình Ukraine, hiện vẫn đang tiếp tục bất ổn, chưa tìm được giải pháp đột phá. Các ban ngành hữu quan phải thực thi các biện pháp cần thiết một cách kịp thời, sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất.Đây là lần đầu tiên Tổng thống trực tiếp chủ trì hội nghị này, kể từ sau khi hội nghị được tổ chức lần đầu vào tháng 10 năm ngoái, được cho là cân nhắc tới tính cấp thiết của tình hình Ukraine hiện nay.Tổng thống yêu cầu các ban ngành hữu quan nỗ lực để sơ tán và rút công dân về nước một cách an toàn, tìm kiếm phương án giảm thiểu thiệt hại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đồng thời, ông Moon cũng chỉ đạo các ban ngành phải nỗ lực giảm thiểu bất ổn từ tình hình Ukraine tới nền kinh tế thực và thị trường tài chính trong nước.Cụ thể, Chính phủ phải đối phó chủ động với bất ổn về cung cầu, như năng lượng, nguyên vật liệu, ngũ cốc; hỗ trợ toàn phương diện cho các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp đang đầu tư tại Ukraine; rà soát kỹ lưỡng về hệ thống đối phó khẩn cấp, như các biện pháp bình ổn cung cầu và thị trường, hướng dẫn doanh nghiệp đối phó với các rủi ro có thể phát sinh.Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại là một cơ chế thảo luận cấp Bộ trưởng, được Chính phủ Hàn Quốc ra mắt vào năm ngoái nhằm rà soát chặt chẽ hơn nữa về các vấn đề cần xem xét tổng hợp cả về khía cạnh kinh tế, an ninh, như trở ngại chuỗi cung ứng, xu hướng lạm phát toàn cầu.