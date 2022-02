Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực để nâng cao tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 tại các nước đang phát triển châu Á

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/2 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-moon ngày 14/2 đã tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Hành động toàn cầu đối phó với dịch COVID-19. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chủ trì, với sự tham dự của 16 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU), Tổ chức Y tế tế giới (WHO).Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận về phương án hành động cụ thể nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đạt 70% dân số toàn thế giới vào giữa năm nay.Mỹ kêu gọi các nước lớn tích cực tham gia vào “Kế hoạch hành động toàn cầu" (Global Action Plan) nhằm ứng phó với đại dịch. Các quan chức nhất trí mở rộng hỗ trợ vắc-xin cho các nước đang phát triển, đồng thời đẩy mạnh vai trò của các nước này nhằm tăng cường hiệu quả hỗ trợ.Về phần mình, Thứ trưởng Choi khẳng định Hàn Quốc sẽ nỗ lực để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 tại các nước đang phát triển châu Á. Quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “hỗ trợ trọn gói”, tức không chỉ cung cấp vắc-xin mà còn đi kèm với chuỗi cung ứng lạnh và vật dụng y tế cần thiết cho công tác tiêm chủng. Đó là bởi một số nước đang phát triển gặp khó khăn trong tiêm chủng do cơ sở hạ tầng y tế thiếu thốn. Ông Choi cho biết trong thời gian tới, Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với WHO để cung cấp chương tình đào tạo toàn diện về tiêm chủng, cũng như sản xuất, quản lý dược phẩm sinh học trong đó có vắc-xin cho chuyên gia ở các nước phát triển.