Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận hơn 57.000 ca mắc COVID-19 mới

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 15/2, Hàn Quốc ghi nhận 57.177 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 57.012 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 165 ca nhập ngoại. Số ca mắc mới đã 6 ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 50.000 ca.Tỉnh Gyeonggi đứng đầu cả nước với 17.236 ca mắc mới, tiếp theo là thủ đô Seoul 12.402 ca, thành phố Incheon 4.904 ca. Số ca mắc mới ở Seoul và hai địa phương lân cận chiếm 60,5% tổng số ca mắc cả nước.Số ca nguy kịch tăng thêm 8 ca, thành 314 ca. Số ca nặng đang có chiều hướng tăng dần trong vòng 5 ngày qua do số ca mắc mới tăng. Số ca tử vong tăng thêm 61 ca, cao nhất trong vòng 27 ngày tính từ ngày 19/1 (74 ca). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 7.163 ca, tỷ lệ tử vong là 0,49%.Trên cả nước có 245.940 người đang điều trị tại nhà, trong đó tỉnh Gyeonggi nhiều nhất với 68.667 người, thủ đô Seoul 52.501 người, thành phố Busan 15.336 người, thành phố Daegu 14.041 người, thành phố Incheon 12.298 người.Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng đạt 26,8%, tăng 1,1% so với ngày hôm trước.57,7% dân số đã tiêm phòng vắc-xin mũi ba. Tỷ lệ này ở dân số trên 18 tuổi là 66,9%. Tỷ lệ dân số đã tiêm phòng mũi hai là 86,2%, mũi một là 87,2%. Nếu xét riêng dân số trên 18 tuổi thì tỷ lệ tiêm phòng hai mũi đạt 95,9%, một mũi đạt 96,8%.