New Zealand nhất trí hợp tác với Hàn Quốc về việc gia nhập CPTPP

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 15/2 đã có buổi hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor.Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Yeo cho biết Hàn Quốc đang thảo luận về việc trình hồ sơ gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào tháng 4 năm nay, kêu gọi sự ủng hộ của New Zealand.Đáp lại, Bộ trưởng New Zealand bày tỏ hoan nghênh việc Hàn Quốc xem xét gia nhập hiệp định này, kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong quá trình xúc tiến gia nhập của Seoul.Hai bên nhất trí đẩy nhanh quá trình đàm phán gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế kĩ thuật số (DEPA) của Hàn Quốc. Hiệp định này được ký kết vào tháng 6/2020 giữa ba quốc gia là New Zealand, Singapore và Chile, nhằm xác lập các quy định quan trọng về thương mại kĩ thuật số, đẩy mạnh hợp tác lẫn nhau.Trước đó, nhân Hội nghị Bộ trưởng Thương mại với ba nước DEPA vào tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc đã chính thức công bố về việc khởi động quy trình gia nhập DEPA, và đã tiến hành đàm phán lần đầu vào tháng trước.Hai nước cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về hợp tác kĩ thuật số trong thời gian tới, điều khoản về hợp tác ở những lĩnh vực kinh tế kĩ thuật số như thanh toán điện tử, công nghệ tài chính, bảo mật mạng.