Khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc năm 2021 bằng 1,5% so với trước dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 16/2 cho biết trong số 967.000 khách nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc năm 2021, chỉ có 212.000 người nhập cảnh vì mục đích du lịch, chiếm 21,9%.Khách nước ngoài nhập cảnh vì mục đích thương mại đạt 21.000 người, mục đích công vụ là 19.000 người, du học và đào tạo đạt 80.000 người. Số thuyền viên, phi hành đoàn hàng không chiếm 434.000 người, cao gấp đôi so với lượng khách du lịch quốc tế.Lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong năm ngoái chỉ bằng 12,8% so với năm 2020, và 1,5% so với năm 2019, thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19.Theo quốc tịch, du khách là người Mỹ chiếm nhiều nhất với khoảng 70.000 người, tiếp theo là Philippines 33.000 người, Indonesia 16.000 người, Trung Quốc 15.000 người và Myanmar 15.000 người.Trước khi bùng phát dịch COVID-19, lượng khách du lịch Nhật Bản đến Hàn Quốc nhiều thứ hai chỉ sau Trung Quốc, nhưng trong năm ngoái chỉ đạt 1.047 người, do Tokyo đang duy trì biện pháp hạn chế xuất nhập cảnh vì mục đích du lịch. Trong khi đó, Trung Quốc đang cấm bán các tour du lịch ghép đoàn đến Hàn Quốc kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nên lượng khách du lịch nước này đến Hàn Quốc cũng giảm mạnh. Khách du lịch Đài Loan cũng chỉ đạt 636 người.KTO nhận định số khách du lịch Mỹ đến Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng nếu Chính phủ Washington khuyến cáo công dân của họ tránh du lịch Hàn Quốc do lo ngại biến thể Omicron bùng phát thời gian gần đây.Trường hợp của Ukraine và Nga, số khách du lịch từ hai nước này trong năm ngoái lần lượt đạt 3.570 và 3.550 người, nhiều thứ hai và thứ ba trong số các nước châu Âu chỉ sau Anh. Nếu căng thẳng quân sự giữa hai nước này dẫn đến chiến tranh thì hoạt động du lịch sẽ phải tạm ngừng, lượng du khách từ châu Âu đến Hàn Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.