Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc giới thiệu về xe tăng K2 với Na Uy

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook ngày 15/2 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Na Uy Odd Roger Enoksen tại Oslo, Na Uy.Tại cuộc họp, Bộ trưởng Suh đã trình bày cụ thể về tính ưu việt của xe tăng K2, hiện đang tham gia đấu thầu cạnh tranh dự án nhập xe tăng thế hệ mới của Na Uy.Ông Suh Wook nhấn mạnh K2 là mẫu xe tăng chủ lực đang được quân đội Hàn Quốc sử dụng. Nếu được tham gia vào dự án của Na Uy, loại xe tăng này sẽ đóng góp vào việc nâng cao sức mạnh quốc phòng cho Na Uy, cũng như có thể trở thành cơ hội lớn để mở rộng phát triển hợp tác công nghệ quốc phòng song phương trong trung và dài hạn.Về phần mình, Bộ trưởng Enoksen cho biết ông đã trực tiếp thị sát quá trình đánh giá thử nghiệm xe tăng K2 và lên thử xe tăng, cảm nhận tính ưu việt của phương tiện chiến đấu này.Đây là cuộc hội đàm đầu tiên sau 9 năm của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Ông Enoksen nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia có lập trường tương tự với Na Uy về việc chia sẻ giá trị, hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới. Bộ trưởng Enoksen chia sẻ thông tin và đánh giá của Na Uy về tìn hình và triển vọng an ninh châu Âu, trong đó bao gồm cả vấn đề Ukraine.Bộ trưởng Suh đề xuất hai bên xúc tiến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng, tìm kiếm lĩnh vực hợp tác mới như giao lưu đào tạo quân sự, hợp tác an ninh mạng. Ông Enoksen đồng tình với các đề xuất này.Trước đó, Bộ trưởng Suh cũng đã có cuộc họp với Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt, trao đổi ý kiến về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực.