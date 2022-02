Chính phủ đánh giá tình hình tuyển dụng tháng 1 đã được cải thiện một cách thực chất

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 16/2 đã chủ trì cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan, ra soát tình hình tuyển dụng trong tháng 1.Trong tháng trước, số lao động có việc làm tăng 1.135.000 người so với một năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 22 năm kể từ tháng 3/2000. Nếu so với một tháng trước, tức tháng 12 năm ngoái, lao động có việc làm tăng 68.000 người.Phó Thủ tướng đánh giá dù cân nhắc tới hiệu ứng cơ sở, do lao động có việc làm đã giảm mạnh dưới tác động của dịch COVID-19, thì mức tăng trên 1 triệu người vẫn là một thành quả vượt bậc, cho thấy tình hình tuyển dụng đã được cải thiện rõ nét về cả số lượng và chất lượng.Lao động có việc làm ở khối tư nhân tăng tới 845.000 người, cho thấy khối tư nhân đóng vai trò then chốt kéo tình hình tuyển dụng cải thiện. Số lao động có việc làm ngành chế tạo tăng ba tháng liên tiếp, lao động ngành dịch vụ tăng hơn 300.000 người, tiếp tục duy trì mức tăng cao.Tuy nhiên, Chính phủ nhận định bất chấp sự cải thiện rõ nét ở các chỉ số chính, giữa các ngành nghề, tầng lớp trong xã hội có sự cách biệt lớn về xu hướng cải thiện tuyển dụng. Ví dụ lao động ngành bán buôn bán lẻ giảm 56.000 người trong tháng trước, lao động công nhật giảm 60.000 người.Phó Thủ tướng Hong khẳng định Chính phủ sẽ tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, để giải ngân ngay lập tức khi dự thảo ngân sách bổ sung 2022 được Quốc hội thông qua, nhằm giảm thiểu gánh nặng cho tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị thiệt hại do các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội.