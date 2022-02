Nhân viên ngoại giao quốc tế dự sự kiện kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/2 đưa tin các nhân viên ngoại giao nước ngoài tại Bắc Triều Tiên ngày 16/2 đã đến xem buổi biểu diễn múa dưới nước tại Khu phức hợp hồ bơi, đường Thanh niên, thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il.Các bài báo khác cũng đưa tin về việc nhân viên Đại sứ quán nước ngoài tại miền Bắc tham dự các sự kiện kỷ niệm khác như chương trình biểu diễn tại Nhà thi đấu Bình Nhưỡng, buổi dạ hội thanh niên tại Quảng trường Kim Nhật Thành và màn bắn pháo hoa ở thủ đô Bình Nhưỡng.Mặc dù những hoạt động ngoại giao của các Đại sứ và nhân viên ngoại giao nước ngoài bị bó hẹp do Bình Nhưỡng ban lệnh phong tỏa biên giới và hạn chế đi lại để phòng dịch COVID-19, song miền Bắc vẫn tổ chức các sự kiện đa dạng do ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il là dịp kỷ niệm quan trọng. Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ cụ thể số lượng nhân viên ngoại giao và cơ quan ngoại giao nước nào tham gia các sự kiện kỷ niệm này.Hiện tại, nhiều nước đã phải rút nhân viên ngoại giao tại Bắc Triều Tiên về nước hoặc đóng cửa hoàn toàn trụ sở Đại sứ quán do miền Bắc duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong hai năm. Với những nước vẫn còn nhân viên lưu lại Đại sứ quán thì số lượng nhân viên giảm do quan chức ngoại giao hết nhiệm kỳ về nước nhưng không có nhân sự mới tiếp quản.Tính đến cuối năm 2021, Bộ Thống nhất ước tính có khoảng 9 cơ quan ngoại giao nước ngoài còn ở lại Bình Nhưỡng. Toàn bộ 8 tổ chức quốc tế đã rút toàn bộ nhân viên của mình về nước.