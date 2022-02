Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/2 đã có buổi tọa đàm với giới doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Phủ Tổng thống, kêu gọi các công ty mở rộng đầu tư tại Hàn Quốc.Ông Moon nhấn mạnh Hàn Quốc là nước ít bị thiệt hại về kinh tế nhất do dịch COVID-19 trong số các nước lớn, đang cho thấy xu hướng hồi phục nhanh và mạnh mẽ, xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức cao, khẳng định vị thế là một điểm đầu tư an toàn.Hàn Quốc sở hữu ngành chế tạo vững chắc với trình độ công nghệ và năng lực sản xuất ở mức cao. Seoul đã thiết lập được nền tảng Hiệp định thương mại tự do (FTA) tương đương 85% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, là một điểm đầu tư ổn định, bền vững và hấp dẫn. Chính phủ Hàn Quốc đang cung cấp nhiều ưu đãi như miễn giảm thuế, phí thuê đất cho các nhà đầu tư nước ngoài.Trong năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi 22 quy chế liên quan tới nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng mạng lưới FTA với các nước phương Bắc mới, Trung Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi, tăng cường trao đổi với giới đầu tư nước ngoài nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc về đầu tư.Bất chấp đại dịch COVID-19 lây lan mạnh trên toàn cầu, Hàn Quốc không thực hiện biện pháp phong tỏa, mà vẫn đảm bảo sự ổn định về trao đổi hàng hóa và di chuyển, duy trì một nền kinh tế mở cửa. Tổng thống hy vọng các doanh nghiệp cũng tích cực quảng bá về sức hấp dẫn của Hàn Quốc.Phủ Tổng thống cho biết cuộc tọa đàm lần này được tổ chức nhằm đánh giá lại vị thế ngày một cao của kinh tế Hàn Quốc, với giá trị đầu tư nước ngoài trong năm ngoái đạt gần 30 tỷ USD; kêu gọi các doanh nghiệp quốc tế tích cực mở rộng đầu tư.Tham dự buổi tọa đàm có hơn 50 người, gồm đại diện 24 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong đó có hãng Pfizer, Đại diện Văn phòng thương mại của các nước lớn tại Hàn Quốc như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu, cùng quan chức Chính phủ, tổ chức liên quan.Các nhà đầu tư tham dự đã kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc tăng ưu đãi như khấu trừ chi phí đầu tư, hỗ trợ tiền mặt, mở rộng hạ tầng nhà xưởng, đơn giản hóa quy trình thông quan nhập khẩu, nới lỏng quy trình phòng dịch khi xuất nhập cảnh cho nhân lực doanh nghiệp.Đáp lại, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Moon Sung-wook, Bộ trưởng Địa chính và giao thông Noh Hyeong-ouk khẳng định sẽ hợp tác liên ngành để cải thiện những quy chế mà doanh nghiệp kiến nghị.