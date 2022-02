Tổng chi ngân sách của Hàn Quốc năm 2021 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 17/2 công bố báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 2/2022".Trong năm ngoái, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 570.000 tỷ won (477,03 tỷ USD), tăng 55.4000 tỷ won (46,36 tỷ USD) so với dự báo đưa ra hồi tháng 7 khi Chính phủ lập ngân sách bổ sung lần hai năm 2021.Trong đó, 344.100 tỷ won (287,97 tỷ USD) là nguồn thu từ thuế, tăng 29.800 tỷ won (24,94 tỷ USD) so với dự báo hồi tháng 7. Nguồn thu từ các loại quỹ đạt 196.000 tỷ won (164 tỷ USD), tăng 25.000 tỷ won (20,9 tỷ USD) so với dự báo. Nguồn thu ngoài thuế đạt khoảng 30.000 tỷ won (25,11 tỷ USD).Trong năm ngoái, tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 600.000 tỷ won (502,13 tỷ USD), tăng khoảng 50.000 tỷ won (41,84 tỷ USD) so với một năm trước, lần đầu vượt ngưỡng 600.000 tỷ won do Chính phủ giải ngân các gói hỗ trợ thiệt hại phòng dịch quy mô lớn.Trong năm trước, cán cân tài chính tổng hợp, chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi ngân sách, thâm hụt khoảng 30.000 tỷ won (25,11 tỷ USD). Tuy nhiên, quy mô thâm hụt này giảm khoảng 60.000 tỷ won (50,21 tỷ USD) so với dự báo hồi tháng 7 năm ngoái.