Nhóm điều tra của IAEA tới Nhật Bản đánh giá kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 17/2 đưa tin nhóm điều tra của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tới nước này để điều tra tình hình nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1, kiểm chứng tính an toàn của kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển.NHK còn công bố video cảnh nhóm điều tra của IAEA gồm 15 chuyên gia, trong đó có cả chuyên gia Hàn Quốc và Trung Quốc, tới điều tra thực địa nhà máy Fukushima 1 vào ngày 15/2.Trước đó, nhóm điều tra do Phó Tổng giám đốc IAEA Lydie Evrard dẫn đầu đã tới Nhật Bản vào ngày 14/2. Nhóm gồm các quan chức IAEA, chuyên gia lĩnh vực an toàn năng lượng nguyên tử được các nước thành viên IAEA như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp lựa chọn. Phía Hàn Quốc có ông Kim Hong-suk, Giáo sư kiêm nhiệm Khoa năng lượng nguyên tử và công nghệ lượng tử Viện khoa học và công nghệ tân tiến Hàn Quốc (KAIST).Nhóm điều tra đã tiến hành xem xét quá trình kiểm tra vật chất phóng xạ trong nước thải từ nhà máy Fukushima tại khu vực bể chứa nước thải đã qua xử lý; đồng thời tới thăm khu vực xây dựng thiết bị lọc nước thải trước khi xả ra biển.Sau đó, nhóm điều tra di chuyển tới Tokyo vào ngày 17/2, tọa đàm với đại diện các cơ quan hữu quan. Dự kiến nhóm sẽ tổ chức họp báo vào ngày 18/2, ngày cuối cùng của chuyến thăm. Báo cáo sơ bộ về nội dung đánh giá dự kiến được công bố trong năm nay.Tháng 4 năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản công bố quyết định xả nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 ra biển từ mùa xuân năm nay, khiến các nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ. Sau đó, Chính phủ Nhật Bản đã đồng ý để IAEA tiến hành kiểm chứng về tính an toàn.