Hai nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc lọt vào Top 10 Olympic

Photo : YONHAP News

Tại bài thi tự do nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 diễn ra vào tối ngày 17/2, vận động viên You Young của Hàn Quốc đã giành được 142,75 điểm. Cộng với điểm số bài thi ngắn cách đó hai ngày (70,34 điểm), You Young giành được tổng cộng 213,09 điểm, đứng thứ 6 trên tổng số 25 vận động viên tham dự.Đây là thành tích cao thứ ba của trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc sau chiếc huy chương vàng Olympic Vancouver 2010 và huy chương bạc Olympic Sochi 2014 của "nữ hoàng trượt băng" Kim Yuna (đã giải nghệ).Người đồng nghiệp của cô là vận động viên Kim Ye-lim thì giành tổng 202,63 điểm sau hai bài thi, xếp thứ 8 chung cuộc. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có hai vận động viên lọt vào Top 10 trượt băng nghệ thuật Olympic.Trong khi đó, đội tuyển bi đá trên băng nữ Hàn Quốc, từng giành huy chương bạc tại Thế vận hội PyeongChang 2018, đã không thể lọt vào vòng bán kết Olympic Bắc Kinh lần này. Sau loạt đấu vòng tròn, đội tuyển giành được 4 trận thắng, 5 trận thua, xếp thứ 8 trong số 10 đội tuyển tham dự.