Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc rà soát biện pháp đối phó với tình hình Ukraine

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 17/2 đã mở cuộc họp thường kỳ của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon, trao đổi ý kiến về tình hình Ukraine.Các ủy viên NSC nhất trí thiết lập cơ chế làm việc khẩn cấp 24/24 giờ nhằm bảo hộ cho công dân và doanh nghiệp tại Ukraine, nỗ lực hết sức căn cứ theo lệnh cảnh báo du lịch mức 4 (cấm du lịch) với toàn lãnh thổ Ukraine.Ngoài ra, Hội đồng an ninh quốc gia sẽ tiếp tục rà soát đối sách giảm thiểu thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp đang đầu tư ở nước sở tại, quản lý chuỗi cung ứng.Các ủy viên NSC cũng đã tiến hành kiểm tra tình hình Bắc Triều Tiên và tình hình bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, NSC nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên trên nền tảng là tuyên bố chung sau Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật, với nội dung chính là "sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với miền Bắc".Hội đồng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống sẽ duy trì nỗ lực trên phương diện ngoại giao, an ninh, như nắm bắt tình hình biện pháp phòng dịch, hạn chế nhập cảnh của các nước nhằm đối phó với biến thể Omicron, hoàn tất tiêm phòng mũi ba cho binh lính đóng tại nước ngoài.