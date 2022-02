25% học sinh Hàn Quốc cho rằng thống nhất hai miền Nam-Bắc là không cần thiết

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục và Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/2 công bố kết quả "Khảo sát về giáo dục thống nhất tại trường học năm 2021" tiến hành với 72.524 giáo viên và học sinh các cấp từ tiểu học tới trung học cơ sở, trung học phổ thông.52,6% số người được hỏi nhận định Bắc Triều Tiên là "đối tượng hợp tác". Ngược lại, 27,1% học sinh nghĩ miền Bắc là "đối tượng cần cảnh giác", tăng 24,2% so với một năm trước. 61,2% trả lời việc thống nhất là cần thiết, 25% cho rằng không cần thiết, gần tương tự mức 24,2% của năm trước.27,2% chọn lý do cần thống nhất để giải tỏa nguy cơ chiến tranh, 25,5% là bởi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng một dân tộc, 20,9% chọn lý do giải quyết nỗi đau cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh.78,5% học sinh trả lời từng được giáo dục về thống nhất tại trường học, cho thấy bất chấp dịch COVID-19, công tác giáo dục về thống nhất vẫn được thực hiện đều đặn.Các nội dung về thống nhất được học ở trường là tầm quan trọng của hòa bình liên Triều (52,4%), cuộc sống người dân và đời sống xã hội tại Bắc Triều Tiên (46,9%), lợi ích mà thống nhất mang lại (46,5%), tầm quan trọng của giao lưu, hợp tác liên Triều (41,8%).Bộ Giáo dục cho biết dựa trên kết quả khảo sát lần này, Bộ sẽ hợp tác với các Sở Giáo dục địa phương trên toàn quốc để phát triển tài liệu học tập, nâng cao chuyên môn cho giáo viên, phát triển các chương trình trải nghiệm đa dạng cho học sinh, nỗ lực nâng cao nhận thức, lan tỏa sự đồng thuận của học sinh về hòa bình thống nhất liên Triều.