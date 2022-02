Mỹ lập bộ phận chuyên trách điều tra lừa đảo tiền ảo, nhắm đến Bắc Triều Tiên và Iran

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 17/2 (giờ địa phương) đưa tin Bộ Tư pháp nước này đã lập ra một bộ phận chuyên trách điều tra các vụ lừa đảo tiền ảo do các quốc gia tội phạm an ninh mạng, như Bắc Triều Tiên và Iran, tiến hành.Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco thông báo đã lập ra Vụ Kiểm soát tiền ảo, nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng tiền ảo và các tài sản kỹ thuật số khác; bổ nhiệm công tố viên Choi Eun-young, một chuyên gia về an ninh mạng, giữ chức Vụ trưởng.Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh hệ sinh thái tiền ảo phải được quản lý một cách đáng tin cậy. Vụ Kiểm soát tiền ảo sẽ tập trung truy vết các vụ lừa đảo tiền ảo, tiến hành điều tra và truy tố, thu hồi lợi nhuận trái phép.Theo báo cáo thường niên của Nhóm chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong vòng từ năm 2020 tới giữa năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã đánh cắp 50 triệu USD từ các sàn giao dịch tiền ảo. Trong khi đó, miền Bắc bác bỏ hoàn toàn sự "vu khống" này.