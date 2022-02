Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ định cư cho người tị nạn Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tại buổi thảo luận về bảo hộ và hỗ trợ định cư đối với người tị nạn Bắc Triều Tiên ngày 17/2, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã xem xét và phê duyệt “Kế hoạch hỗ trợ định cư cho người tị nạn miền Bắc 2022”.Trước hết, Bộ quyết định lập mới hệ thống hợp tác với các cơ quan liên quan như Bộ Y tế và phúc lợi để chia sẻ tình hình điều tra thực trạng nhằm ngăn chặn người tị nạn Bắc Triều Tiên qua đời do cô độc.Thông qua “Nhóm hỗ trợ an toàn” ra mắt trong tháng này, Bộ Thống nhất sẽ cùng các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan như chính quyền địa phương, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, thiết lập mạng lưới nhằm hỗ trợ nhanh chóng cho người tị nạn miền Bắc yếu về mặt kinh tế, xã hội và tâm lý.Ngoài ra, Bộ Thống nhất thông báo sẽ xúc tiến kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp cho đối tượng yếu thế là người tị nạn Bắc Triều Tiên. Quy mô ngân sách hỗ trợ năm sau sẽ tăng gấp đôi so với mức 254 triệu won (212.303 USD) của năm nay.Bộ Thống nhất và các Bộ, ngành liên quan như Cơ quan Cảnh sát quốc gia nhất trí tăng cường các hoạt động bảo hộ cuộc sống cá nhân và nhân quyền của nhóm đối tượng này.Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đánh giá việc ổn định cuộc sống gặp khó khăn sẽ khiến nhóm người này có hành động nguy hiểm tới tính mạng như quay trở lại Bắc Triều Tiên. Theo đó, NIS sẽ tìm kiếm phương án cải thiện hệ thống liên quan một cách có hiệu quả như sửa đổi các hướng dẫn bảo vệ tính mạng người tị nạn miền Bắc.Liên quan đến việc rò rỉ thông tin cá nhân của người tị nạn miền Bắc, Viện Hana, một tổ chức hỗ trợ người dân tị nạn Bắc Triều Tiên trực thuộc Bộ Thống nhất, sẽ tiến hành chương trình “Huấn luyện mô phỏng ứng phó các mối đe dọa tấn công mạng” định kỳ một năm một lần, hợp tác cùng các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra tình hình quản lý an ninh nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh.