Hàn Quốc thử nghiệm bay thành công trực thăng vũ trang hạng nhẹ tự phát triển ở nhiệt độ thấp

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 18/2 cho biết trực thăng vũ trang hạng nhẹ (Light Armed Helicopter - LAH) do Hàn Quốc phát triển đã hoàn tất thành công thử nghiệm bay ở nhiệt độ cực thấp trong vòng 9 tuần tại thành phố Yellowknife, Canada từ tháng 12 năm ngoái đến tháng này.Thử nghiệm bay nhiệt độ thấp là quy trình để trực thăng bay trong một thời gian dài ở nhiệt độ thấp, kiểm tra về các tính năng, độ rung, tải trọng của máy bay. Yellowknife là nơi gần với Bắc Cực nhất tại Canada, có nhiệt độ bình quân vào mùa đông là -32 độ C. Thử nghiệm lần này đã đánh giá khoảng 165 hạng mục, với hơn 40 lượt bay.Trực thăng vũ trang hạng nhẹ được trang bị tên lửa không đối đất (AGM) do Hàn Quốc sản xuất, súng máy cỡ nòng 20mm, đạn phản lực (rocket) đường kính 70mm, thực hiện nhiệm vụ chính là hộ tống đơn vị không vận, tiêu diệt xe tăng của quân địch.Trực thăng này được Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) phát triển vào tháng 6/2015. Ba năm rưỡi sau, vào tháng 12/2018, chiếc trực thăng thử nghiệm đầu tiên được công bố. Tháng 12/2020, trực thăng được đánh giá sơ bộ là "phù hợp để chiến đấu", có thể rút ngắn quy trình hành chính để chuẩn bị sản xuất đại trà.DAPA cho biết nếu các thử nghiệm tiếp theo được tiến hành thành công, cơ quan này sẽ lấy chứng nhận cuối cùng và hoàn tất phát triển trong cuối năm nay.Song song với việc phát triển trực thăng vũ trang hạng nhẹ, DAPA sẽ tiếp tục phát triển hệ thống vũ khí không người lái, "kẻ thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường trong tương lai, bảo vệ tính mạng của phi công và binh lính quân đội.