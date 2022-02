Hàn Quốc phân bổ thêm 21 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 ra thị trường

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) cho biết từ ngày 20-26/2, số lượng kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà phân bổ cho hơn 75.000 hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc là 21 triệu bộ, tăng 2 triệu bộ so với tuần trước.MFDS giải thích so với kế hoạch ban đầu, số bộ kit xét nghiệm nhanh đã được tăng thêm 10 triệu bộ.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 20/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 104.829 ca nhiễm COVID-19 mới, trên ngưỡng 100.000 ca ba ngày liên tiếp và cao gần gấp đôi so với một tuần trước đó.Bình quân số ca nhiễm dưới 18 tuổi mỗi ngày là 20.000 ca, tăng gần gấp đôi so với tuần thứ hai của tháng 2. Số ca nhiễm tự điều trị tại nhà đã vượt hơn 45.000 người.Các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội mới đã được áp dụng từ nay cho tới ngày 13/3. Theo đó, thời gian hoạt động của cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao trong nhà được kéo dài đến 10 giờ tối. Cơ quan phòng dịch quyết định cho tạm dừng việc quản lý lịch sử ra vào của khách hàng tại các cơ sở nhằm mục đích nắm bắt đối tượng tiếp xúc gần khi phát hiện ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, mã QR vẫn sẽ được duy trì sử dụng như thẻ thông hành phòng dịch để xác nhận tình trạng tiêm chủng tại 11 loại hình cơ sở kinh doanh gồm nhà hàng, quán cà phê.Từ ngày 21/2, người dân trên 18 tuổi bắt đầu đăng ký tiêm phòng vắc-xin COVID-19 của hãng dược Novavax (Mỹ). Ngoài ra, đối tượng được phép dùng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống Paxlovid của hãng dược Pfizer sẽ được mở rộng sang cho cả bệnh nhân có bệnh lý nền trên 40 tuổi.