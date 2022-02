Hội đồng an ninh quốc gia họp khẩn sau khi Ukraine pháo kích dồn dập

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc chiều ngày 20/2 đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon, rà soát tình hình Ukraine và bán đảo Hàn Quốc.Các quan chức tham dự cuộc họp đã phân tích kỹ lưỡng động thái quân sự xoay quanh vấn đề Ukraine gần đây, xu hướng ngoại giao các nước Mỹ, Nga, châu Âu và những tác động kinh tế kéo theo.Các ủy viên NSC cho biết cần liên tục theo dõi các cuộc thảo luận quốc tế như Hội đàm Ngoại trưởng Mỹ-Nga dự kiến diễn ra trong tuần này, qua đó đánh giá những tác động đến kinh tế Hàn Quốc để chuẩn bị phương án ứng phó chặt chẽ.Tiếp đó, NSC cũng xem xét lại đối sách đảm bảo an toàn cho công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Ukraine, rà soát lại kế hoạch kêu gọi hỗ trợ và hợp tác từ các nước láng giềng của Ukraine nhằm hỗ trợ sơ tán và đưa người dân về nước trong tình huống khẩn cấp, thông qua văn phòng ngoại giao tạm thời thành lập ngày 16/2 vừa qua.Trong một tin liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/2 đã ra một thông báo khẩn cấp, một lần nữa khuyến cáo công dân nhanh chóng về nước trong bối cảnh quân đội Ukraine pháo kích dồn dập tại vùng Donbas, miền Đông nước này.Tính đến 6 giờ chiều ngày 19/2 (giờ Hàn Quốc), còn 68 công dân Hàn Quốc vẫn đang lưu lại Ukraine, gồm các nhà truyền giáo, người kinh doanh tự do. Khoảng 40 người trong số này có ý định sớm lên đường về nước.Cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại nước sở tại tiếp tục thuyết phục công dân muốn ở lại Ukraine về nước, đồng thời phân phát bộ kit sơ tán khẩn cấp cho người dân.Bộ Ngoại giao cho biết để chuẩn bị cho tình huống nguy cấp như Nga tấn công Ukraine, ngày 16/2, Bộ đã lập các văn phòng ngoại giao tạm thời tại thành phố L'viv (Ukraine) và thành phố Przemysl (Ba Lan), khu vực gần biên giới Ukraine-Ba Lan.