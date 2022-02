Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Liên hợp quốc đến thăm khu vực biên giới liên Triều

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana đã đến thăm khu vực biên giới liên Triều, huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon).Đây là lần đầu tiên Báo cáo viên Quintana vượt qua đường kiểm soát dân sự, trực tiếp chứng kiến khung cảnh quân đội hai miền mặt đối mặt với nhau, lắng nghe ý kiến của người dân về việc rải truyền đơn sang miền Bắc.Người dân cho biết hầu hết các tờ truyền đơn của nhóm tổ chức dân sự người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc đều rơi xuống biển và trở thành rác. Tự do ngôn luận là quan trọng song pháp luật nên hạn chế những hành vi gây phiền toái và không mang lại lợi ích gì cho người khác.Về vấn đề này, ông Quintana cho biết tự do ngôn luận sẽ bị hạn chế nếu đe dọa đến an ninh quốc gia và ảnh hưởng đến bên thứ ba. Điều này đã từng được ông nhắc đến khi phóng viên hỏi về quan điểm liên quan đến Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc.Theo Báo cáo viên Liên hợp quốc, có một sự thật là người dân miền Bắc không được tự do về ngôn luận, hay tiếp xúc với bên ngoài như người dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, những tờ truyền đơn có nội dung chế nhạo và xúc phạm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thì ông không chắc sẽ giúp người dân nước họ tiếp cận với thông tin hữu ích bên ngoài, mà ngược lại điều này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng.Ông Quintana cho biết sẽ truyền đạt lại ý kiến của những người dân này lên cộng đồng quốc tế, đồng thời hy vọng sẽ có cơ hội được gặp người dân miền Bắc.Sau đó, ông Quintana đã di chuyển đến Đài quan sát Hòa bình ở huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon), quan sát ranh giới quân sự liên Triều (GOP), đường ranh giới phía Nam và Bắc, trạm gác hai miền.Buổi chiều, Báo cáo viên Quintana đã đến thăm văn phòng của một nhóm dân sự vì nhân quyền Bắc Triều Triên và trò chuyện với ba cựu tù binh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Các nạn nhân đã kể lại về cuộc sống khi bị giam giữ ở miền Bắc, nêu ra các vấn đề nhân quyền và đề nghị ông Quintana đưa những nội dung chi tiết này vào báo cáo trình lên Hội đồng nhân quyền tại Liên hợp quốc trong tháng tới.Ông Quintana sẽ kết thúc chuyến công tác tại Hàn Quốc vào ngày 23/2. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc lần thứ bảy của ông kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 8 năm 2016. Báo cáo viên Quintana dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ 6 năm vào tháng 8 tới.