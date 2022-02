Hàn Quốc cán mốc 2 triệu ca mắc COVID-19

Photo : YONHAP News

Tính tới 0 giờ ngày 21/2, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đã cán mốc 2 triệu ca, hai năm một tháng kể từ sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong nước vào ngày 20/1/2020.Số ca mắc COVID-19 trong nước vượt mốc 1 triệu ca vào ngày 6/2 vừa qua, và chỉ nửa tháng sau đã tăng thêm 1 triệu ca nữa. Số ca nhiễm mới mỗi ngày đang duy trì ở ngưỡng 100.000 ca, tuy nhiên Chính phủ Hàn Quốc nhận định hệ thống y tế vẫn đủ năng lực đối phó.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Jeon Hae-cheol phát biểu nguồn lực y tế hiện nay đủ sức đối phó nhờ tỷ lệ bao phủ vắc-xin ở mức cao, số giường bệnh liên tục được gia tăng, sự chuyển đổi hệ thống đối phó hiệu quả với biến thể Omicron.Trong tuần trước, số ca bệnh nặng bình quân mỗi ngày ở mức 365 người, công suất giường bệnh đạt 33%. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 đã giảm xuống 0,36%, riêng tỷ lệ tử vong do biến thể Omicron là 0,18%.Cơ quan phòng dịch cho biết đối tượng sử dụng thuốc điều trị COVID-19 “Paxlovid” của Pfizer được mở rộng áp dụng với cả người có bệnh lý nền trên 40 tuổi.Mặt khác, từ ngày 21/2, người dân bắt đầu đặt lịch tiêm phòng bằng vắc-xin Novavax. Đối tượng là người trưởng thành chưa tiêm phòng. Người dân có thể đặt lịch qua mạng internet hoặc qua điện thoại. Người đã hoàn tất đặt lịch sẽ được tiêm phòng từ ngày 7/3 tại 12.900 cơ sở y tế ủy thác trên toàn quốc. Mũi hai sẽ được tự động đặt lịch ba tuần sau mũi một.Người dân có thể đặt lịch tiêm bằng vắc-xin còn dư qua ứng dụng Kakao Talk hay Naver, hoặc gọi điện tới các cơ sở y tế đăng ký vào danh sách chờ tiêm, để được tiêm trong ngày.Cơ quan phòng dịch giải thích nếu bệnh nhân đã tiêm mũi cơ bản bằng vắc-xin Novavax thì nguyên tắc là mũi ba cũng tiêm bằng vắc-xin này.