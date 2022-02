Buổi biểu diễn của BTS tháng 3 được cấp phép quy mô 15.000 người/buổi

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Jeon Yong-gi (đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch tại Quốc hội ngày 21/2 cho biết căn cứ theo tài liệu do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đệ trình, trong vòng từ tháng 9/2021 tới ngày 16/2, đã có 149 buổi biểu diễn được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phê duyệt tổ chức.Trong đó, buổi biểu diễn có quy mô lớn nhất là "Permission to Dance on Stage - Seoul" sẽ diễn ra vào ba ngày 10, 12 và 13/3 tới của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), với quy mô cấp phép là 15.000 người mỗi buổi, tổng cộng ba ngày là 45.000 người.Đây là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của BTS tại Seoul sau 2 năm rưỡi, kể từ tháng 10/2019. Buổi biểu diễn ngày 10 và 13/3 được tổ chức theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Buổi biểu diễn ngày 12/3 được truyền hình trực tiếp tới toàn thế giới thông qua các rạp chiếu phim.Số khán giả được cấp phép trong mỗi buổi biểu diễn của BTS nhiều gấp hơn ba lần so với các nghệ sĩ khác. Về điều này, một quan chức Bộ Văn hóa giải thích kể từ sau tháng 11 năm ngoái, do vào mùa đông nên chỉ có các đơn đăng ký tổ chức biểu diễn trong nhà, quy mô cấp phép tối đa là 4.000 người. Tuy nhiên, buổi biểu diễn của BTS là vào trung tuần tháng 3, tổ chức ngoài trời, nên được áp dụng tiêu chuẩn là "50% công suất địa điểm biểu diễn".Theo trang chủ sân vận động Jamsil, địa điểm biểu diễn của BTS, sức chứa sân vận động là 65.599 ghế, có nghĩa 15.000 người chỉ tương đương với 22,9% sức chứa của sân.