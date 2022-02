Người nông dân kỳ vọng từ sức hút các loại bia sản xuất thủ công

Photo : YONHAP News

Gần đây, các loại bia sản xuất theo phương thức thủ công đang rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Nhờ đó mà nhu cầu về đại mạch, nguyên liệu chính để sản xuất bia, ngày càng gia tăng, người nông dân được hưởng lợi.Một tòa nhà từng là khu chợ bán cá cũ bỏ hoang ở thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla) đã được thay đổi hoàn toàn diện mạo, trở thành một địa điểm trải nghiệm về các loại bia được sản xuất theo phương thức thủ công.Nơi này được mở cửa vào năm ngoái, hiện đang bán 14 loại bia do các thanh niên khởi nghiệp tự sản xuất. Các loại bia này đang nhận được phản ứng tích cực từ người tiêu dùng, nhờ hương vị đậm đà với nhiều loại vị khác nhau.Một thanh niên khởi nghiệp cho biết đây là nơi sản xuất bia đầu tiên sử dụng mạch nha ở vùng Gunsan, nhiều người tới đây đã không hề kỳ vọng lớn, nhưng cuối cùng lại bị bất ngờ với vị bia do họ sản xuất.Nguyên liệu sản xuất các loại bia này là đại mạch được thu hoạch ngay tại địa phương. Kể từ sau năm 2012, Chính phủ Hàn Quốc dừng thu mua đại mạch, khiến người nông dân trồng loại cây này bị rơi vào khủng hoảng. Nay họ lại đang có được một kênh bán hàng ổn định.Hiện tại, diện tích trồng đại mạch ở Gunsan là 32 hecta, trong khi lượng bán các loại bia sản xuất thủ công có thể sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới. Người nông dân cho biết ban đầu, diện tích trồng đại mạch rất ít, nhưng do đang có đầu ra ổn định, nên người nông dân sẽ tiếp tục mở rộng diện tích canh tác.Chính quyền thành phố Gunsan quyết định sẽ hỗ trợ tối đa để quảng bá về các loại bia này, như mở lễ hội bia vào tháng 9 năm nay.Một quan chức thành phố cho biết thành phố đang phối hợp với các nghệ sĩ khu vực chuẩn bị các sự kiện biểu diễn đa dạng vào cuối tuần, để thu hút khách du lịch tới thưởng thức bia, kỳ vọng thúc đẩy kinh tế toàn bộ địa phương.