Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung năm 2022

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc đêm ngày 21/2 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo ngân sách bổ sung năm 2022 sửa đổi quy mô 16.900 tỷ won (14,13 tỷ USD), trong đó được điều chỉnh giảm 400 tỷ won (334,5 triệu USD) chi phí dự phòng, và điều chỉnh tăng 3.300 tỷ won (2,76 tỷ USD), tổng cộng cao hơn 2.900 tỷ won (2,42 triệu USD) so với quy mô mà Chính phủ đệ trình ban đầu là 14.000 tỷ won (11,71 tỷ USD).Chính giới nhất trí nâng 2.000 tỷ won (1,67 tỷ USD) quy mô hỗ trợ cho tầng lớp tiểu thương, người yếu thế; chi trả 3 triệu won (2.500 USD) chi phí hỗ trợ phòng dịch cho 3,32 triệu tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tăng thêm 120.000 người so với dự thảo ban đầu.Ngoài ra, ngân sách hỗ trợ cho tiểu thương cũng được điều chỉnh tăng, tỷ lệ bù đắp thiệt hại được nâng từ 80% lên 90%. Chính giới nhất trí bổ sung thêm 400 tỷ won (334,5 triệu USD) chi phí hỗ trợ ổn định tuyển dụng khẩn cấp cho lao động hợp đồng đặc biệt, lao động bán thời gian. Tài xế taxi tư nhân hay tài xế các tuyến xe khách hợp đồng được nâng mức hỗ trợ từ 1 triệu won lên 1,5 triệu won (836 lên 1.254 USD).Ngân sách phòng dịch được nâng thêm 1.300 tỷ won (1,08 triệu USD) bao gồm 1.000 tỷ won (836 triệu USD) trợ cấp nghỉ việc hưởng lương và trợ cấp sinh hoạt phí do sự gia tăng ca nhiễm mới, hỗ trợ bộ kit xét nghiệm tại nhà.Chính phủ quyết định vẫn huy động 11.300 tỷ won (9,45 tỷ USD) từ việc phát hành trái phiếu Chính phủ, phần còn lại huy động thông qua các khoản quỹ và chi phí dự phòng.Giới chuyên gia chỉ ra rằng mặc dù ngân sách bổ sung được kỳ vọng sẽ giải tỏa khó khăn trong ngắn hạn cho các tiểu thương, nhưng mặt khác lại có thể kích động vật giá leo thang.Chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến thông qua dự thảo trên trong cuộc họp Nội các, rồi bắt đầu chi trả chi phí hỗ trợ phòng dịch từ ngày 23/2. Công tác chi trả tiền bù đắp thiệt hại cho tiểu thương, tiền hỗ trợ cho người lao động hợp đồng đặc biệt sẽ được tiến hành trong tháng 3.Ban đầu, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân yêu cầu nâng hạn mức hỗ trợ bù đắp thiệt hại cho tiểu thương từ 500.000 won (418 USD) lên 1 triệu won (836 USD), tỷ lệ bù đắp thiệt hại là 100%, nhưng không được đảng cầm quyền chấp nhận.Sau khi vòng đàm phán thứ ba thất bại, đảng Dân chủ đồng hành xúc tiến đơn phương thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, nhưng sau đó, hai bên lại đạt được thỏa thuận cuối cùng sau khi nhất trí về vấn đề xúc tiến sửa đổi luật đề bù đắp thiệt hại của tiểu thương từ tháng 2/2020 tới tháng 6/7/2021 và vấn đề hỗ trợ cho các tài xế.