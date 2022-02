Tổng thống triệu tập cuộc họp khẩn của NSC và Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại

Photo : YONHAP News

Tình hình Ukraine đang hết sức căng thẳng như "quả bom nổ chậm", đặt Chính phủ Hàn Quốc vào trạng thái báo động.Tổng thống Moon Jae-in sáng ngày 22/2 đã đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) và Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại, rà soát tác động từ tình hình Ukraine.Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc lần đầu đưa ra lập trường, nhấn mạnh chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là điều phải được tôn trọng. Tình hình Ukraine phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia vào nỗ lực giải quyết vấn đề này trên vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ông Moon nhấn mạnh phải nỗ lực hết sức để bảo vệ và sơ tán công dân khỏi Ukraine.Tổng thống chỉ thị các ban ngành Chính phủ theo sát tác động từ bất ổn Ukraine tới an ninh, sự an toàn của người dân và kinh tế, định kỳ đối phó một cách nhanh chóng và chặt chẽ.Đây là lần đầu tiên Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại được mở đồng thời với cuộc họp của NSC kể từ sau khi hội nghị này được tổ chức lần đầu vào tháng 10 năm ngoái. Chính phủ được cho là đã thảo luận tập trung về đối sách đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và người dân trên phương diện Hội đồng an ninh quốc gia.Tính đến ngày 20/2 (giờ địa phương), vẫn còn 64 công dân Hàn Quốc đang lưu lại Ukraine, khoảng 30 người có ý định sẽ tiếp tục ở lại.Trước đó, NSC ngày 20/2 đã mở cuộc họp khẩn rà soát tình hình dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon, được cho là đã thảo luận về đối sách đảm bảo an toàn cho công dân và doanh nghiệp, cũng như chia sẻ các thông tin liên quan.Trong Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại, các bên được cho là đã thảo luận về đối sách với thị trường tài chính tiền tệ, phương án đối phó với bất ổn cung cầu nguyên vật liệu, nhằm giảm thiểu bất ổn tác động tới nền kinh tế trong nước.Giới doanh nghiệp đang lo ngại tình hình Ukraine leo thang sẽ làm giá ngũ cốc và giá năng lượng, trong đó có giá dầu, tăng vọt.Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in đã lần đầu chủ trì Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại ngày 14/2, chỉ thị lập đối sách với tình hình Ukraine, nhấn mạnh không phân biệt "nhiệm kỳ" đối với vấn đề kinh tế, an ninh.