Cử tri Hàn Quốc tại nước ngoài bỏ phiếu bầu Tổng thống từ ngày 23-28/2

Ủy ban đối sách bầu cử trung ương Hàn Quốc cho biết từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều ngày 23-28/2, hơn 226.000 công dân Hàn Quốc tại nước ngoài đã hoàn tất đăng ký sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng thống tại 219 địa điểm bỏ phiếu ở 115 nước trên toàn thế giới.Nơi sẽ tiến hành bỏ phiếu đầu tiên là trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc tại New Zealand ở Auckland, vào lúc 4 giờ sáng ngày 23/2 (giờ Hàn Quốc).Để bỏ phiếu tại nước ngoài, cử tri mang theo các loại căn cước cá nhân, như hộ chiếu hoặc chứng minh thư có dán ảnh với các thông tin đầy đủ về ngày tháng năm sinh.Ngoài ra, cử tri có quyền cư trú vĩnh viễn ở nước sở tại còn phải mang theo bản gốc các giấy tờ xác nhận quốc tịch mà Ban quản lý bỏ phiếu thuộc Đại sứ quán công bố trước đó.Người nào về nước, hoặc không xuất cảnh trước thời gian bỏ phiếu nói trên, không thể bỏ phiếu tại nước ngoài, thì mang theo giấy tờ xác nhận việc về nước, để tới đăng ký bỏ phiếu trong nước tại các Ủy ban quản lý bầu cử thuộc quận, huyện, thành phố nơi cư trú, bỏ phiếu vào ngày bầu cử chính thức 9/3.Ủy ban quản lý bầu cử trung ương khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để cử tri tại nước ngoài có thể bỏ phiếu một cách an toàn, như tiến hành phòng dịch chặt chẽ, định kỳ khử trùng các vật dụng nơi bỏ phiếu, bố trí điểm bỏ phiếu riêng cho cử tri có triệu chứng nghi nhiễm như sốt, ho.Tuy nhiên, Ủy ban đã quyết định dừng bỏ phiếu tại Đại sứ quán ở Ukraine do nguy cơ chiến tranh leo thang.