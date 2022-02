Các ứng cử viên Tổng thống tranh luận về lĩnh vực kinh tế trên truyền hình

Photo : YONHAP News

Tối ngày 21/2, 4 ứng cử viên Tổng thống là Lee Jae-myung (đảng Dân chủ đồng hành), Yoon Suk-yeol (đảng Sức mạnh quốc dân), Sim Sang-jung (đảng Công lý) và Ahn Cheol-soo (Đảng vì Quốc dân) đã lần đầu tham gia buổi tranh luận trên truyền hình theo quy định pháp luật do Ủy ban quản lý bầu cử trung ương tổ chức.Chủ đề tranh luận là lĩnh vực kinh tế, gồm đối sách với cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19 gây ra và chính sách kinh tế của Chính phủ nhiệm kỳ tới.Hai ứng cử Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol tập trung nhấn mạnh về cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19. Ông Lee chỉ ra rằng tỷ lệ ngân sách hỗ trợ người dân so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc vẫn ở mức thấp, cho rằng Chính phủ cần phải hỗ trợ tiếp, bù đắp toàn bộ thiệt hại cho người dân.Trong khi đó, ông Yoon Suk-yeol đồng tình về việc bù đắp thiệt hại cho người dân, một quyền lợi hợp pháp, nhưng đồng thời nhấn mạnh về việc đảm bảo tính lành mạnh tài chính.Ứng cử viên Sim Sang-jung thì chỉ ra rằng cả hai đảng lớn chỉ đổ lỗi lẫn nhau trong quá trình thảo luận về việc bù đắp thiệt hại do dịch COVID-19. Còn ông Ahn Cheol-soo thì đề xuất lập ra tài khoản kế toán đặc biệt về dịch COVID-19.Các ứng cử viên xung đột ý kiến trong phần đánh giá công tác phòng dịch của Chính phủ. Ông Yoon cho rằng ứng cử viên đảng cầm quyền phải thừa nhận sai lầm trong chính sách phòng dịch của Chính phủ đương nhiệm. Còn ông Lee thì chất vấn bản thân ông Yoon không thường xuyên đeo khẩu trang, đồng thời nhắc lại việc ông này từng từ chối khám xét khi giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.Cả hai ứng cử viên lớn đều nhất trí tăng trưởng là quan trọng nhất trong chính sách kinh tế. Tuy nhiên, trong khi ứng cử viên Lee nêu bật việc đầu tư xây dựng hạ tầng và giảm nhẹ bất công bằng, thì ứng cử viên Yoon nhấn mạnh Chính phủ phải tôn trọng thị trường và doanh nghiệp.Trong số các ứng cử viên, bà Sim là ứng cử viên duy nhất nhấn mạnh về việc giải tỏa bất công bằng hơn là tăng trưởng. Trong khi đó, ứng cử viên Ahn Cheol-soo tập trung chất vấn ông Yoon về nền kinh tế dữ liệu kỹ thuật số, cho rằng ông Yoon dường như còn không hiểu đúng các khái niệm liên quan.