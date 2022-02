Số ca nhiễm COVID-19 mới hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 90.000

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 22/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 99.573 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 99.444 ca phát sinh trong cộng đồng và 129 ca nhập ngoại.Sau ba ngày liên tiếp vượt ngưỡng 100.000, số ca nhiễm mới giảm còn 95.362 ca tính đến 0 giờ ngày 21/2, sau đó lại tăng nhẹ trong ngày 22/2.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh 29.558 ca, thủ đô Seoul 21.769 ca, thành phố Incheon 7.771 ca. Ba địa phương này chiếm 59,4% ca nhiễm mới trên cả nước.Số ca bệnh nguy kịch là 480 ca, tương tự một ngày trước, 4 ngày liên tiếp trên ngưỡng 400 ca. Thêm 58 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 7.508 ca, tỷ lệ tử vong là 0,35%.Số bệnh nhân đang điều trị tại nhà là 495.322 người, tăng 20.000 người chỉ trong một ngày.Cơ quan phòng dịch nhận định số ca nhiễm tăng vọt song tỷ lệ tử vong do biến thể Omicron chỉ bằng một phần tư so với biến thể Delta và cao gấp đôi so với cúm mùa. Hệ thống phòng dịch đã bước vào giai đoạn đầu chuyển đổi sang hệ thống quản lý bệnh thông thường.Số người tiêm chủng mũi một vắc-xin Novavax (Mỹ) sau một tuần triển khai là 27.000 người. Tỷ lệ người dân đã toàn tất hai mũi tiêm là 86,3% dân số và 59,7% dân số đã tiêm mũi ba.