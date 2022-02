Doanh nghiệp Hàn Quốc nhận định tích cực về tình hình kinh tế tháng 3

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các nước phát triển đang liên tiếp nới lỏng hoặc dỡ bỏ biện pháp phòng dịch COVID-19, một kết quả khảo sát cho thấy doanh nghiệp Hàn Quốc đã có nhận định tích cực về nền kinh tế trong tháng 3.Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 22/2 công bố chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) khảo sát với 600 doanh nghiệp, trong đó chỉ số BSI về triển vọng nền kinh tế tháng 3 đạt 102,1 điểm, quay lại mức trên 100 điểm sau 3 tháng. Trước đó, chỉ số này tháng 1 đạt 96,5 điểm, tháng 2 đạt 99,7 điểm.Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định tiêu cực.FKI giải thích Mỹ và một số nước châu Âu liên tiếp xóa bỏ hoặc nới lỏng biện pháp phòng dịch, như 6 bang nước Mỹ trong đó có New York đã xóa bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang, khiến nhu cầu hàng hóa trong và ngoài nước gia tăng, kỳ vọng về xuất khẩu đã trở thành yếu tố tích cực tác động tới nhận định của doanh nghiệp.Trong khi đó, nhu cầu về các mặt hàng y tế cũng gia tăng do số ca nhiễm mới trong nước tăng đột biến, chỉ số BSI về y dược phẩm tăng mạnh với 133,3 điểm.Ngoài ra, chỉ số BSI về tiêu thụ nội địa đạt 104,2 điểm, xuất khẩu đạt 104,2 điểm, đầu tư 101,8 điểm, tuyển dụng 104,5 điểm. Ngược lại, chỉ số BSI về lợi nhuận đạt 99,1 điểm, tiếp tục dưới ngưỡng tiêu chuẩn 9 tháng liền từ tháng 6 năm ngoái, do giá nguyên vật liệu quốc tế tăng.Chỉ số BSI ngành chế tạo và phi chế tạo có sự khác biệt. Ngành chế tạo đạt 104,5 điểm do kỳ vọng xuất khẩu tốt, trong khi ngành phi chế tạo đạt 99,3 điểm. Triển vọng BSI ngành nhà hàng, khách sạn đạt 66,7 điểm do số ca nhiễm tăng vọt, dịch COVID-19 vẫn chưa biết lúc nào lên tới đỉnh.FKI chỉ ra rằng mặc dù triển vọng kinh tế lạc quan nhưng giá nguyên vật liệu quốc tế vẫn đang tiếp tục leo thang, tình hình Ukraine bất ổn nên triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa rõ ràng. Chính phủ cần lập đối sách ổn định cung cầu các nguyên vật liệu quan trọng, như dầu thô, hạ thuế nhập khẩu để giảm nhẹ các ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận của doanh nghiệp.