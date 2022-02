Seoul lần đầu tham gia tập trận đa quốc gia trên biển do Ấn Độ tổ chức

Photo : YONHAP News

Hải quân Hàn Quốc dự kiến sẽ tham dự vào cuộc tập trận đa quốc gia trên biển "Milan-2022" do Ấn Độ tổ chức tại vùng biển lân cận từ ngày 25/2 tới 4/3.Hải quân sẽ cử hơn 100 binh lực tham gia, trong đó có cả tàu hộ vệ kiểu mới Gwangju (FFG-817). Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham dự cuộc tập trận này.Có tổng cộng 16 nước cử tàu chiến tham gia, ngoài Hàn Quốc còn có Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia. Nếu bao gồm 30 nước quan sát thì tổng cộng quy mô tham gia tập trận là 46 nước, quy mô tập trận lớn.Các nước tham gia dự kiến sẽ diễn tập nâng cao năng lực phối hợp thực thi nhiệm vụ ngăn chặn các hành vi phi pháp trên Ấn Độ Dương, chia sẻ và thực hiện thuần thục các quy trình xử lý theo từng giai đoạn nguy cơ.Một số phân tích cho rằng do cả 4 nước thuộc nhóm QUAD (cơ chế hợp tác an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ) đều tuyên bố sẽ cử tàu chiến, nên trên thực tế cuộc tập trận này mang tính chất tăng cường hợp tác kiềm chế Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.