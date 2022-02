“Sửa đổi chính sách phòng dịch trên diện rộng, ứng phó với biến thể Omicron”

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 23/2, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang dần đi đến đỉnh dịch, số ca bệnh nặng và tử vong vẫn đang được quản lý ổn định.Trong tổng số 2 triệu ca phát sinh trong vòng hai năm qua, 1 triệu ca nhiễm đã tăng chóng mặt chỉ trong 15 ngày gần đây. Tuy nhiên, số ca tử vong do biến thể Omicron chỉ chiếm 7,8% trên tổng số ca tử vong.Thủ tướng cho biết toàn bộ việc sửa đổi lại hệ thống phòng dịch và y tế đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào thực thi một cách ổn định. Nhiệm vụ còn lại hiện nay là cả cơ quan phòng dịch và người dân cần nhận thức rõ tình hình phòng dịch mới, có sự thay đổi sao cho phù hợp.Phương pháp trước đây là tìm ra nguồn lây nhiễm của từng ca, cho cách ly tất cả những người có nguy cơ lây bệnh, và bệnh nhân phải nhập viện điều trị ngay cả khi nguy cơ rủi ro là rất nhỏ. Tuy nhiên, cách này không thể áp dụng với biến thể Omicron. Do đó, Chính phủ sẽ tập trung năng lực y tế cho nhóm nguy cơ rủi ro cao để giảm thiểu nguy cơ bệnh biến chuyển nặng và tử vong.Hiện tại, có khoảng 520.000 người đang điều trị tại nhà. Số ca nhiễm mới tăng gấp đôi mỗi tuần khiến trung tâm y tế tuyến đầu gần như quá tải. Chính phủ có kế hoạch cử thêm công chức tại các Bộ, ngành trung ương đến khu vực phòng dịch tuyến đầu để giúp giảm tải.