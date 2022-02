Seoul sẽ mở kho dự trữ dầu nếu xảy ra bất ổn cung cầu năng lượng

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Park Jin-kyu trong cuộc họp của Nhóm chuyên trách về an ninh công nghiệp và tài nguyên ngày 23/2 phát biểu nếu xảy ra bất ổn cung cầu năng lượng do tình hình Ukraine, Chính phủ sẽ mở kho dự trữ dầu và nỗ lực giành quyền đặt mua ưu tiên từ kho dự trữ chung quốc tế.Song song với đó, Chính phủ sẽ nỗ lực nhập dầu mỏ và than đá thay thế từ Mỹ, các nước thuộc Biển Bắc, Australia, Nam Phi, Colombia; nhập khí đốt thiên nhiên từ Qatar, Australia, Mỹ.Bộ Công nghiệp nhất trí sẽ phân tích sâu về ảnh hưởng của việc Mỹ kiểm soát xuất khẩu sang Nga, tích cực thảo luận với Washington để phản ánh các hạng mục nhạy cảm đối với Seoul khi Mỹ áp đặt trừng phạt.Nếu Mỹ cấm vận tài chính với Matxcơva, thì Chính phủ sẽ lập ra các cơ chế thảo luận công-tư, bao gồm cả các ngân hàng, hiệp hội ở từng lĩnh vực để tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu của doanh nghiệp.Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp cho biết bất ổn Ukraine vẫn chưa gây ra thiệt hại đặc biệt nào trên phương diện xuất khẩu, chuỗi cung ứng và năng lượng.