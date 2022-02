Số trẻ chào đời năm 2021 tiếp tục xác lập mức thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 260.000 trẻ, một lần nữa xác lập mức thấp kỷ lục.Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/2 công bố tổng số trẻ chào đời trong năm ngoái đạt 265.000 trẻ, giảm 11.800 trẻ so với năm 2020. Số trẻ sơ sinh đã rơi khỏi ngưỡng 400.000 trẻ vào năm 2017, ba năm sau lại giảm tiếp xuống dưới 300.000 trẻ. Số trẻ sơ sinh liên tục xác lập mức thấp kỷ lục qua mỗi năm.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,81 trẻ. Hàn Quốc tiếp tục xếp nhóm cuối các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về tổng tỷ suất sinh.Trong khi số trẻ chào đời giảm, thì số người tử vong lại tăng. Do ảnh hưởng của xu hướng già hóa dân số, số người tử vong trong năm ngoái đạt 317.800 người, mức cao kỷ lục. Dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 57.300 người, cao hơn 20.000 người so với mức giảm của năm 2020.Một quan chức Cục Thống kê cho biết số trẻ sơ sinh dự báo sẽ tiếp tục giảm, số người tử vong tiếp tục tăng, nên dân số Hàn Quốc vẫn duy trì đà giảm tự nhiên trong thời gian tới.Thời điểm sinh của người phụ nữ ngày càng muộn hơn. Độ tuổi sinh đẻ bình quân là 33,4 tuổi, tăng thêm 0,2 tuổi. Quy mô sản phụ ở độ tuổi 20 giảm hơn 10%.Số trẻ chào đời của các cặp vợ chồng kết hôn dưới hai năm giảm hơn 10%, trong khi số trẻ sơ sinh của các cặp vợ chồng lấy nhau trên 5 năm lại tăng 1,8%. Điều này cho thấy các cặp vợ chồng mới cưới đang trì hoãn việc sinh con.Tỷ lệ sinh ở mức thấp nghiêm trọng, cộng với việc nhiều cặp vợ chồng trì hoãn kết hôn và sinh con trong mùa dịch COVID-19, khiến giới chuyên gia lo ngại xu hướng giảm dân số sẽ còn tiếp diễn.