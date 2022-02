Chỉ số lòng tin doanh nghiệp tháng 2 giảm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/2 đã công bố báo cáo chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI). Trong tháng 2, chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp đạt 85 điểm, giảm 1 điểm so với tháng trước.Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.Chỉ số BSI về tình hình ngành chế tạo tháng 2 đạt 91 điểm, tăng 1 điểm so với tháng trước; nhưng ngành phi chế tạo đạt 81 điểm, giảm 2 điểm.Cụ thể, trong ngành chế tạo, lĩnh vực thiết bị điện giảm tới 5 điểm do trở ngại cung cầu nguyên vật liệu và phí vận tải tăng cao. Trong khi đó, lĩnh vực thiết bị điện tử, hình ảnh, viễn thông và ô tô đều tăng 6 điểm nhờ nhu cầu chíp bán dẫn gia tăng.Ở ngành phi chế tạo, lĩnh vực bán buôn bán lẻ giảm tới 7 điểm do doanh thu bán hàng trực tiếp giảm trước sự lây lan của biến thể Omicron. Ngành vận tải kho bãi giảm tới 16 điểm do hàng hóa vận tải đường biển giảm vì cung cầu hàng hóa trung gian gặp trở ngại. Ngành xây dựng tăng 3 điểm nhờ các đơn hàng trúng thầu mới tăng.Chỉ số BSI về tình hình toàn ngành công nghiệp tháng 3 đạt 88 điểm, tăng 3 điểm. Trong đó, ngành chế tạo đạt 93 điểm, tăng 3 điểm so với tháng trước. Ngành phi chế tạo đạt 84 điểm, tăng 2 điểm nhờ doanh nghiệp kỳ vọng cải thiện doanh thu vào mùa xuân.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 2 đạt 105,7 điểm, giảm 0,1 điểm so với tháng 1. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).