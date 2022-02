BTS tổ chức concert tại Las Vegas (Mỹ) trong tháng 4 tới

Photo : YONHAP News

Công ty BigHit Music ngày 23/2 cho biết nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp mang tên “BTS Permission to Dance On Stage - Las Vegas”, tại sân vận động Allegiant ở thành phố Las Vegas (Mỹ) vào ngày 8, 9, 15 và 16/4 (giờ địa phương).Sự kiện lần này diễn ra sau 4 tháng kể từ concert tại Los Angeles (Mỹ) hồi cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm ngoái. Chương trình biểu diễn lần này cũng sẽ được phát trực tiếp trên màn hình lớn đặt tại trung tâm tổ chức sự kiện MGM Grand Garden Arena, dành cho những khán giả không mua được vé concert. Buổi công diễn cuối cùng vào ngày 16/4 sẽ được phát trực tuyếnSau khi kết thúc concert tại thủ đô Seoul vào tháng 3, 7 thành viên BTS sẽ lên đường đến Mỹ để dự Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 tại Las Vegas diễn ra vào ngày 3/4 và bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn.BTS được đề cử ở hạng mục “Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất" (Best Pop Duo/Group Performance) tại giải Grammy năm nay.