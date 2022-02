Thành phố Seoul tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trước thềm học kỳ mới

Photo : YONHAP News

Nhân ba năm thực thi Luật Giao thông đường bộ sửa đổi với nội dung tăng cường xử phạt những người gây tai nạn giao thông tại khu vực bảo vệ trẻ em, chính quyền thành phố Seoul ngày 23/2 công bố "Đối sách quản lý tổng hợp khu vực bảo vệ trẻ em thành phố Seoul năm 2022" trước thềm khai giảng học kỳ mới.Thành phố quyết định tăng cường bố trí camera giám sát vi phạm quy định giao thông tại các khu vực bảo vệ trẻ em, phòng ngừa các trường hợp vượt quá tốc độ, đỗ xe trái phép tại khu vực gần trường học.Thành phố đang bố trí camera giám sát tại 1.735 khu vực bảo hộ trẻ em trên toàn địa bàn thành phố kể từ sau khi thực thi luật. Tới năm ngoái đã có 1.084 camera được lắp đặt, trong năm nay thành phố sẽ lắp thêm 300 chiếc. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ lắp 45 camera giám sát đỗ xe trái phép trong năm nay.Thành phố dự kiến sẽ tăng cường bố trí các trang thiết bị giám sát ở các lối sang đường dành cho người đi bộ, và nâng cao an toàn tại các đoạn đường hẹp. Tại các đoạn đường hẹp không có vỉa hè, thành phố hạ tốc độ giới hạn xuống 20 km/giờ. Để quản lý an toàn một cách hiệu quả khi học sinh tới trường, thành phố tăng cường giám sát với các hành vi dừng đỗ xe trái phép, và mở rộng khu vực lên xuống xe của trẻ em.Tháng 10 năm ngoái, Luật giao thông đường bộ tiếp tục được sửa đổi, trong đó cấm dừng đỗ xe tại tất cả khu vực gần trường học trên toàn quốc, phương tiện chỉ được dừng trong vòng 5 phút tại các khu vực lên xuống xe dành cho trẻ em được chỉ định riêng.Trưởng phòng giao thông đô thị thành phố Baek Ho cho biết trong thời gian tới, thành phố sẽ lập tiếp đối sách để bảo vệ an toàn cho trẻ em. Ông đề nghị các tài xế tuân thủ đúng tốc độ giới hạn tại khu vực gần trường học, tích cực phối hợp giữ đúng trật tự về dừng đỗ xe.