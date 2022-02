Hàn Quốc cấp phép sử dụng vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 23/2 đã cấp phép sử dụng vắc-xin dùng cho trẻ từ 5-11 tuổi do công ty dược Pfizer Hàn Quốc nhập khẩu. Đây là vắc-xin mRNA do hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) đồng phát triển.Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là ba tuần. Trẻ có hệ miễn dịch suy giảm có thể tiêm mũi thứ ba cách mũi thứ hai 4 tuần.MFDS quyết định phê duyệt sử dụng vắc-xin cho trẻ em sau khi kiểm tra toàn diện kết quả thẩm định về tính an toàn và hiệu quả, cũng như dựa trên kết quả tư vấn của Ủy ban thẩm định dược phẩm trung ương.Lịch tiêm chủng cụ thể sẽ được Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo riêng sau khi cân nhắc tỷ lệ ca nhiễm ở trẻ em chuyển biến nặng và thời gian vắc-xin nhập vào trong nước.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 23/2, Hàn Quốc ghi nhận 171.271 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng khoảng 70.000 ca so với một ngày trước đó.Tổng số ca bệnh nặng là 512 ca, tăng 32 ca. Thêm 99 ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong là 7.607 ca. Khoảng 521.000 bệnh nhân đang điều trị tại nhà, tăng 30.000 người so với ngày 22/2.Công suất giường dành cho ca bệnh nặng trên toàn quốc là 36%, còn khoảng 1.600 giường còn trống.