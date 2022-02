WHO chỉ định Hàn Quốc là “Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực sinh học toàn cầu”

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lựa chọn Hàn Quốc là “Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực sinh học toàn cầu”.Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực là một cơ quan có nhiệm vụ chính là cung cấp đào tạo và huấn luyện về quy trình sản xuất vắc-xin và dược phẩm sinh học giúp các nước nhu thập thấp và trung bình có thể tự cung ứng vắc-xin.WHO đã xúc tiến dự án này từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, khiến tình trạng mất cân bằng vắc-xin giữa các nước ngày càng nghiêm trọng. Hàn Quốc được lựa chọn nhờ năng lực sản xuất vắc-xin và cơ sở hạ tầng giáo dục của các doanh nghiệp trong nước.Các công ty dược phẩm sinh học của Hàn Quốc như Samsung Biologics, Celltrion, SK Bioscience được đánh giá là có năng lực sản xuất dược phẩm sinh học lớn thứ hai thế giới. Thời gian qua, khi dịch COVID-19 bùng phát, các công ty này đã có kinh nghiệm sản xuất vắc-xin theo ủy thác của 5 hãng dược, trong đó có AstraZeneca, Novavax và Moderna.Với việc được WHO chỉ định lần này, Chính phủ Seoul có kế hoạch mở rộng hai trường đào tạo công về quy trình sản xuất sinh học tại thành phố Incheon và thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong), mở thêm hai trung tâm đào tạo và một cơ sở đào tạo chuyên môn.Chương trình giáo dục sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm nay nhằm mục tiêu bồi dưỡng cho 370 người về sinh học toàn cầu trong năm nay. Trong đó, 310 người sẽ được đào tạo lý thuyết về phát triển, sản xuất vắc-xin, dược phẩm sinh học và đào tạo cơ bản về tiêu chuẩn quản lý chất lượng dược phẩm toàn cầu. 60 người còn lại đến từ các nước đang phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được đào tạo thực hành về quy trình sản xuất sinh học. Ngoài ra, 150 thực tập sinh Hàn Quốc cũng sẽ được đào tạo trong năm nay.Trong một bài viết trên Facebook, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chia sẻ việc được WHO lựa chọn là “Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực sinh học toàn cầu” cho thấy quốc tế đã công nhận năng lực sản xuất dược phẩm sinh học và cơ sở hạ tầng giáo dục xuất sắc của Hàn Quốc. Seoul sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết với cộng đồng quốc tế, đóng góp vào việc giúp các nước thu nhập thấp và trung bình có thể cung ứng và giải quyết vấn đề mất câng bằng vắc-xin.