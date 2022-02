Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/2 cho biết Chính phủ Seoul đang thảo luận chặt chẽ với các nước liên quan, trong đó có Mỹ, về phương án đối phó trước tình hình Nga được cho là sắp sửa tấn công Ukraine.Trong trường hợp Nga bất chấp cảnh cáo của cộng đồng quốc tế, tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện với Ukraine dù dưới bất cứ hình thức nào, thì Chính phủ Hàn Quốc sẽ không còn cách nào khác là tham gia vào lệnh cấm vận với Matxcơva, như kiểm soát xuất khẩu sang Nga.Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ đang xem xét mọi phương án trong khả năng, nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể phát sinh tới nền kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước.Mặt khác, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/2 đã mở cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon, rà soát về tình hình Ukraine và đối sách liên quan.Các quan chức tham gia cuộc họp bày tỏ lo ngại về việc Nga sắp sửa có biện pháp quân sự với Ukraine, kiểm tra tình hình liên quan, các đối sách đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và người dân trong nước vẫn đang cư trú tại Ukraine.Cụ thể, Chính phủ quyết định sẽ thực thi một cách nhanh chóng hơn nữa các biện pháp cần thiết, như hỗ trợ công dân sơ tán và xuất cảnh trong tình huống khẩn cấp, tiếp tục hướng dẫn an toàn và khuyến khích công dân rút khỏi Ukraine, hỗ trợ tư vấn về đầu tư thương mại và chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp.Tính tới ngày 24/2 (giờ địa phương), vẫn còn 64 công dân Hàn Quốc đang lưu lại Ukraine. NSC cho biết dự kiến sẽ có thêm 36 người rời khỏi quốc gia này sau ngày 24/2.Các quan chức tham gia cuộc họp nhất trí sẽ tăng cường trao đổi thông tin, thảo luận về biện pháp đối phó với tình hình Ukraine cùng các nước liên quan, như Mỹ.Tham dự cuộc họp trên, ngoài Chánh Văn phòng Suh Hoon còn có hai Phó Chánh Văn phòng, Cố vấn Kinh tế Phủ Tổng thống, Thứ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).