KOMSCO trực tiếp mở bán kỷ niệm chương huấn luyện viên Park Hang-seo tại Hàn Quốc và Việt Nam

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đúc tiền, bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện (KOMSCO) Hàn Quốc ngày 24/2 thông báo trực tiếp mở bán kỷ niệm chương về huấn luyện viên Park Hang-seo (63 tuổi) tại Hàn Quốc và Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một kỷ niệm chương được phát hành để vinh danh một vị huấn luyện viên bóng đá Hàn Quốc.Mặt trước của kỷ niệm chương được khắc hình huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo và hình ảnh người hâm mộ đang cổ vũ nhiệt liệt trên nền quốc kỳ của Hàn Quốc và Việt Nam với công nghệ in tạo ảnh nổi cho ra hình ảnh biến đổi theo góc nhìn.Mặt sau kỷ niệm chương là hình ảnh bàn thắng tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) năm 2018 với câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng của thầy Park “Đừng cúi đầu vì bạn đã cố gắng hết sức" bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt.KOMSCO cho biết việc mở bán kỷ niệm chương huấn luyện viên Park đồng thời ở cả Hàn Quốc và Việt Nam có ý nghĩa to lớn. Trong tương lai, KOMSCO sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao thương hiệu quốc gia bằng cách giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao mang nét đẹp và văn hóa của Hàn Quốc.