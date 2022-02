Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hỗ trợ công dân sơ tán khỏi Ukraine

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/2 cho biết khoảng 3 người trong số 64 công dân Hàn Quốc còn ở lại Ukraine có ý định rút khỏi đây đã di chuyển đến thành phố Lviv, miền Tây nước này bằng phương tiện cá nhân sau đó sẽ rời đến Ba Lan.Tuy nhiên, do tình hình hiện nay rất khó dự đoán, Bộ Ngoại giao cho biết cần xem xét kỹ khả năng di chuyển rồi mới tiến hành sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.Được biết, khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, hàng loạt người dân ở nước này đổ ra đường để tới nơi an toàn nên việc di chuyển bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn.Đối với 28 công dân mong muốn ở lại Ukraine, Đại sứ quán đã trực tiếp gọi điện, thuyết phục những người này đi sơ tán. 36 công dân có nguyện vọng sơ tán sẽ được nhân viên Đại sứ quán hướng dẫn di chuyển đến thành phố Lviv, phía Tây Ukraine để đi sang các nước láng giềng.Một vài nhân viên Đại sứ quan thiết yếu sẽ ở lại văn phòng tạm thời tại Lviv và thủ đô Kiev để tiếp tục duy trì chức năng cơ quan ngoại giao, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.